В Хабаровске многодетная жена разыскивает мужа

Дмитрий Вознюк, житель поселка Переяславка района имени Лазо Хабаровского края, четыре года назад поехал на заработки в Амурскую область на осеннюю путину.

Прошло четыре года, а официально вестей о нем до сих от него нет. Точнее пришла как-то информация от его родственников, что он «веселится» в Хабаровске. Более того, Дмитрий присылал троим детям деньги, хотя на связь и не выходил.

Несмотря на это, официальные поиски продолжаются с 2014 года.

Жена Дмитрия три с половиной года живет с другим мужчиной, от него даже появился ребенок.

Женщина не может ни подать на алименты, ни развестись, ни выписать из квартиры бывшего мужа..

Если вы располагаете информацией о местонахождении пропавшего Дмитрия Вознюка, просьба связаться с его супругой по номеру телефона 8(984)262-94-38.