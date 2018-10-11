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Приспичило гопоте: В Хабаровске беззубый парень украл «Виагру» в аптеке
В Хабаровске в аптеке около остановки «Краевой цирк» 25-летний горожанин обратился к провизору с просьбой проконсультировать: он запутался в выборе средств для повешения потенции.
В процессе консультирования мужчина выхватил из рук провизора « Виагру» и был таков.
«Виагра» - не дешевое средство для стойкости во время любовных подвигов. Упаковка таблеток стоит 3,5 тысячи рублей.
По словам сотрудник аптеки на мужчине была темная куртка, а во рту не было передних зубов
, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния».
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