Госжилнадзор Хабаровского края получил высокую оценку Минстроя России

Хабаровский край занял второе место в общероссийском рейтинге эффективности деятельности органов госжилнадзора. Рейтинг подготовлен министерством строительства и ЖКХ РФ по итогам первого полугодия 2018 года. Официально об этом сообщил главный государственный жилищный инспектор России Андрей Чибис на V всероссийском съезде региональных операторов капитального ремонта в . Перми.

В оценку качества работы входит 18 показателей. Комитет получил высшие баллы по оценке открытости органа власти, признанию проверок комитета законными, профилактике нарушений.

В крае деятельность по государственному жилищному надзору осуществляет комитет регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края.

"Это результат ежедневной работы комитета, в которой особое место занимают работа с обращениями граждан, контроль за соблюдением управляющими компаниями лицензионных требований. Большое внимание в комитете уделяется открытости нашей деятельности. С начала года в местных СМИ вышло более 2 тысяч медиаматерилов с разъяснениями по различным вопросам, руководителями проведено 249 встреч с гражданами на жилмассивах в различных районах края. Регулярно комитет организует обучающие семинары, совещания с участием руководителей поднадзорных субъектов. Проведено 3 публичных обсуждения на территории муниципальных образований со 100-процентным участием управляющих компаний, ТСЖ", – прокомментировал председатель комитета регионального государственного контроля и лицензирования Правительства края Александр Ворыпаев.

Напомним, рейтинг органов госжилнадзора Минстрой России ведет с марта 2017 года, он введен как один из механизмов исполнения задачи повышения качества оказываемых жилищно-коммунальных услуг в стране. Важную роль в достижении этой цели играют, в том числе, органы государственного жилищного надзора, задача которых – предупреждение, выявление и пресечение нарушений в сфере ЖКХ.