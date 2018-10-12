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В Хабаровске грабители оказались слабосильными
Грабители вытащили слишком много из частного дома горожанина, что не смогли донести краденое до тайника. Часть вещей они бросили прямо на проезжей части. Потерпевший их нашел на обочине дороги, недалеко от своего дома.
В Хабаровске два молодых человека, 21-го года и 26-ти лет разбили окно и залезли в частный дом на улице Маяковского и вытащили мотоблок, бензопилу, стремянку, шуруповерт и плазменный телевизор. Общий ущерб потерпевший оценил в 52 тысячи рублей.
Грабители оказались слабосильными - мотоблок, плазменный телевизор и бензопилу бросили на обочине Воронежского шоссе, где их и нашел потерпевший.
Грабителей задержали. Стоит отметить, что 21-летний грабитель недавно вышел из спецприемника, где находился за появление в общественном месте в пьяном виде, - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал DVHab..
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