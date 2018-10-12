В Хабаровске выберут лучших балетмейстеров-постановщиков ДФО

В Хабаровске сегодня состоится открытие краевого открытого конкурса детско-юношеских коллективов и балетмейстеров-постановщиков. Конкурсные просмотры пройдут на сцене Хабаровского краевого Дворца культуры профсоюзов. Начало просмотров в 13.00. Вход свободный.

В конкурсе примут участие 36 балетмейстеров-постановщиков из г. Хабаровска, Хабаровского и Приморского краев, Амурской и Сахалинской и Еврейской автономной областей.

Программа Краевого открытого конкурса детско-юношеских коллективов и балетмейстеров-постановщиков

12 октября (пятница)

13:00 – 19:30 – Церемония открытия. Конкурсные просмотры

13 октября (суббота)

10:00 – 13:00 – Мастер-классы

14:00 – 14:45 – Церемония награждения

15:00 – 17:00 – Гала-концерт