В Комсомольске-на-Амуре смертельную мед.ошибку оценили в полмиллиона

В Комсомольске-на-Амуре медики неправильно диагностировали заболевание у мужчины, что привело к неадекватному лечению и, как следствие, к смерти комсомольчанина.

Супруга погибшего обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда.

Решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре в пользу жительницы города Юности взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.

Судом апелляционной инстанции жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.