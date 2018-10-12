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В Комсомольске-на-Амуре смертельную мед.ошибку оценили в полмиллиона
В Комсомольске-на-Амуре медики неправильно диагностировали заболевание у мужчины, что привело к неадекватному лечению и, как следствие, к смерти комсомольчанина.
Супруга погибшего обратилась в суд с требованием о компенсации морального вреда.
Решением Центрального районного суда Комсомольска-на-Амуре в пользу жительницы города Юности взыскана компенсация морального вреда в размере 500 тысяч рублей.
Судом апелляционной инстанции жалоба ответчика оставлена без удовлетворения.
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