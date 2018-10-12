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Гнойный хабаровчанин возбудил московскую прокуратуру
Рэппер Гнойный из Хабаровска не по-хорошему забаттлил с Oxxxymiron в Санкт-Петербурге. Итог - возбужденная экстремизмом артистов московская прокуратура.
Напомним, что хабаровский рэпер, получивший успех в центре России. Хабаровчанин Вячеслав Машнов, он же Слава КПСС, Гнойный, Валентин Дядька Бутер Бродский , Валентин Дядька и Соня Мармеладова, прославился после батла с Oxxxymiron. Слава КПСС одолел противника со счётом 5:0. Видео стало резонансным и набрало около 10 миллионов просмотров за первые сутки после публикации.
Прокуратура Москвы проверит на экстремизм песни после заявления о о том, что рэперы публично выражали антисемитские и неонацистские взгляды, сообщают «Известия».
По результатам проверки могут возбудить уголовное преследование.
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