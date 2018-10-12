В Хабаровском районе реализован проект ТОС для инвалидов

Что одному трудно, то сообща легко. Очередной проект территориального общественного самоуправления реализован в Галкинском сельском поселении Хабаровского района.

«Жизненная необходимость для инвалидов и мам с маленькими детьми» - так назывался проект ТОС «Соловушка». Он предусматривал обустройство новых крылец с пандусами для маломобильных жильцов и молодых мам с колясками.

За работы взялись дружно: подготовили территорию, демонтировали старые плиты-ступени, поставили новые крыльца и пандусы, покрасили перила. Общее дело объединило почти 30 человек: мужчин, женщин и детей из ТОС «Соловушка», а также других ТОС, решивших помочь соседям. На обустройство крылец и пандусов были потрачены средства выигранного краевого гранта – 178 тысяч рублей, а также деньги, собранные общественниками – 50 тысяч. Теперь обновленные входы в подъезды радуют всех красотой, комфортом и безопасностью.