Новости
В Хабаровском районе реализован проект ТОС для инвалидов
Что одному трудно, то сообща легко. Очередной проект территориального общественного самоуправления реализован в Галкинском сельском поселении Хабаровского района.
«Жизненная необходимость для инвалидов и мам с маленькими детьми» - так назывался проект ТОС «Соловушка». Он предусматривал обустройство новых крылец с пандусами для маломобильных жильцов и молодых мам с колясками.
За работы взялись дружно: подготовили территорию, демонтировали старые плиты-ступени, поставили новые крыльца и пандусы, покрасили перила. Общее дело объединило почти 30 человек: мужчин, женщин и детей из ТОС «Соловушка», а также других ТОС, решивших помочь соседям. На обустройство крылец и пандусов были потрачены средства выигранного краевого гранта – 178 тысяч рублей, а также деньги, собранные общественниками – 50 тысяч. Теперь обновленные входы в подъезды радуют всех красотой, комфортом и безопасностью.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 233
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 370
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 543
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 223
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136