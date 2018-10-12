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В Хабаровском крае снизилось количество случаев ОРВИ
За неделю в Хабаровском крае снизилось число заболевших острыми респираторными вирусными инфекциями. С 01 по 07 октября зарегистрировано 7 715 случаев, что на 1,4 процента ниже уровня показателя предыдущей недели.
По данным регионального министерства здравоохранения, в целом по краю количество случаев ОРВИ ниже эпидемического порога на 13,3 процента.
«Превышение эпидпорога зарегистрировано в отдельных муниципальных образованиях. В Комсомольске-на-Амуре - на 12,4 процента, в районе им. Лазо - на 39,7 процента, в Ульчском районе – на 4 процента, в Николаевском районе показатели превышены на 20,5 процента. Заболеваемость обусловлена циркуляцией вирусов негриппозной этиологии, таких как парагрипп, риновирусная и РС- инфекции», - сообщили в ведомстве.
Вместе с тем, в регионе продолжается вакцинации против гриппа. По данным на 8 октября привито 423686 человек, что составляет 68,4 процента от плана. В Ванинском районе за счет средств предприятий вакцинировано 250 человек. Всего до 1 ноября планируется привить 619100 человек, в том числе 456400 взрослых и 162700 детей.
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