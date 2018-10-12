Лучшие проекты молодых предпринимателей Хабаровского края оценят федеральные эксперты

В Хабаровском крае завершился региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России». В нем приняли участие 26 молодых людей в возрасте от 18 до 30 лет. За 3 минуты они презентовали свои бизнес-проекты жюри конкурса.

Как рассказали в комитете по молодежной политике правительства края, победителей определили в 6 номинациях: «Интернет-предпринимательство», «Франчайзинг», «Социальное предпринимательство», «Производство», «Сфера услуг», «Торговля». Хабаровский край на федеральном этапе представят трое номинантов.

Один из них – хабаровчанин Владислав Карпов. Проект, представленный им на конкурс, связан с изготовлением туннельных дюралевых лодок для малых, средних и горных речек, таких в нашем регионе не производится.

«Свою деятельность я начинал в мастерской отца, где постепенно набрался опыта и навыка в конструировании и проектировании. На данный момент, мы вместе занимаемся сваркой и изготовлением лодок для рыбаков и охотников, а также для заповедников. Многое делаем по индивидуальному запросу», - поделился Владислав.

Антон Ходоровский также является успешным предпринимателем. По его словам, им создана Международная сеть школ балета для детей от двух лет «Лил Баллерин», которая имеет 86 филиалов по всему миру: «Мы сделали семейный бизнес за 2 месяца, создали школу мечты. Продолжаем активно заниматься продвижением: полностью сопровождаем наших партнеров, помогаем с педагогами, концертмейстерами, предоставляем уникальные методики преподавания для деток. Более того, наша сеть единственная в России, чья методика одобрена Министерством образования и науки».

Победителем конкурса также стал житель Бикина Артур Колосков. В местном торговом центре он создал специальную площадку полноценного пребывания для детей - Детско-юношеский развлекательный центр «Территория радости».

«Мы предоставляем целый спектр качественных услуг познавательного и развлекательного характера: прокат роликов, гироскутеров, гоночный трек, лабиринт, также организована студия для проведения детских мероприятий, чтобы дети не скучали и не беспризорничали, пока родителей нет дома», - сообщил Артур.

Напомним, федеральный этап конкурса пройдет в форме заочной оценки заявок и очного собеседования членов жюри с конкурсантами. Помимо того, что участники поборются за премию, им представится возможность пообщаться с инвесторами, найти партнеров и выйти со своей идеей на Всероссийский и международный рынки.