Хабаровчанам показали, как решают «Уравнение с неизвестными»

В Хабаровске показом полнометражного фильма «Уравнение с неизвестными» режиссёра Георгия Саенко (г. Владивосток) открылся Дальневосточный фестиваль игрового любительского кино 2018.

Почему выбор пал именно на этот фильм, хотя фестиваль любительский?

- А у нас планы наполеоновские, - отвечает Рома Овсейчук, главный редактор фестиваля, - мы за то, чтобы кино начать здесь снимать на потоке. Опыт якутских коллег показывает, что это возможно, Владивосток показывает, что это возможно. Присоединяется Хабаровск, подтягивается Сахалин, Чукотка, Камчатка – почему нет? 10 лет для этого потребуется, 15 или всего год – мы не знаем, но для того, чтобы это свершилось надо что-то делать. И вот фильмы, как тот, что мы показываем сегодня – это такой маяк, говорящий: «Ребят, вот это можно снимать здесь, на Дальнем Востоке, и не смотреть на то, что там… «ребят, у нас нет бюджетов, у нас нет камер»… Всё у нас есть!»

А на входе в кинотеатр «Совкино» первых зрителей, участников фестиваля и просто прохожих удивляли интерактивные стритарт-объекты Павла Шугурова – художника, урбаниста, дизайнера городской среды и музыканта из Владивостока.

- Это три инсталляции, три различных представления о центральной улице Хабаровска – улице Муравьёва-Амурского, - рассказывает Павел, - взаимодействуя с этими инсталляциями зритель настраивает свой взгляд, чтобы понять, что к чему и получает индивидуальное переживание, адресованное только ему. Здесь один человек взаимодействует с главной улицей Хабаровска и получает индивидуальные послания для самого себя.

- Но человек может просто подойдёт фотографию сделать, «сэлфи запилить» на декорации?

- Как люди будут с этим взаимодействовать, нам сложно сейчас даже предсказать, люди, может, целое кино придумают новое – с этими декорациями, они же интерактивны, с ними можно играть! Это же получается дополненная реальность – то, что делают разные программы в телефонах – ловля покемонов и так далее. Но это цифровая история, а у нас точно такая же, но осязаемая и сделанная подручными средствами. Как и наше кино любительское – снятое на телефон, на камеру… и эти инсталляции репрезентируют эту идею такого подхода. Например, у нас нет денег, чтобы сделать приложение – поэтому мы берём плёнку и на ней рисуем, и это получается не хуже, потому что всё вытягивает креатив, акт творчества.

А как выглядит кино, снятое без (или почти без) денег – можно увидеть сегодня в пятницу 12-го октября в 19 часов в «Юбилейном» зале кинотеатра «Совкино» во время показов «кинолагерной» программы фестиваля, и завтра – в субботу 13 числа, начиная полудня – когда начнётся демонстрация фильмов основной программы