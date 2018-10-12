Хабаровский край вошел в число участников общенационального проекта «Великие имена России»

В России дан старт общенациональному проекту «Великие имена России». В его рамках состоится конкурс, по итогам которого 45 аэропортам страны присвоят имена выдающихся соотечественников.

Среди городов, чьи воздушные гавани сменят название, Хабаровск, а также Москва, Санкт-Петербург, Сочи, Новосибирск, Магадан и другие. Отметим, что в число участников проекта включены аэропорты, совокупный пассажиропоток которых превышает 170 миллионов человек. Найти полный список городов, предложить свои имена и принять участие в голосовании можно на официальном сайте великиеимена.рф.

«Наш регион выступил с предложением о присвоения аэропорту «Новый» имени Почетного гражданина города Хабаровска, участника Великой Отечественной войны, начальника Дальневосточного управления гражданской авиации Бориса Езерского. Во многом благодаря его усилиям аэропорт Хабаровска превратился в главную авиационную гавань Дальнего Востока. При нем в крае были созданы, в том числе, учебный тренировочный отряд для подготовки и переподготовки авиационных специалистов, построена взлетно-посадочная полоса и перрон для приема и обслуживания современных самолетов, положено начало выполнению международных полетов», - рассказал представитель инициативной группы, заслуженный пилот РФ, председатель общественного совета при Дальневосточном управлении Росавиации Анатолий Будник.

Отметим, что сбор предложений от регионов продлится до 21 октября. Для каждого аэропорта будет от трех до десяти вариантов наименования. Через неделю сформируют лонг-лист. При этом каждый россиянин сможет предложить свое имя: его включат в список, если оно наберет больше 500 голосов. К седьмому ноября сформируют шорт-листы. До 30 ноября пройдет открытое голосование по принципу «один голос - один аэропорт - одно имя». Пятого декабря планируется объявить имена победителей, а потом в регионах начнется конкурс на оформление воздушных гаваней.