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В Хабаровске родителям оказали правовую помощь
В ходе проведения фестиваля детской песни в Хабаровске родители получили правовую помощь бесплатно.
7 октября в Городском дворце культуры города Хабаровска в рамках фестиваля детской песни "Тропинки детства", организованного при поддержке Уполномоченного по правам ребенка в крае В.В. Трегубенко, специалистом государственного юридического бюро края проведено правовое консультирование всех желающих родителей по вопросам трудового права, предоставления коммунальных услуг.
Данное мероприятие организовано в рамках действия соглашения о сотрудничестве между Уполномоченным по правам ребенка в крае и государственным юридическим бюро края, предусматривающего проведение совместных мероприятий по правовому информированию и правовому просвещению жителей края.
Напоминаем, что структурные подразделения госюрбюро края работают в Хабаровске, Комсомольске-на-Амуре, Амурске, Вяземском, Николаевске-на-Амуре, Ванино, Переяславке, в которых пенсионеры, ветераны труда, многодетные семьи, родители в неполных семьях, инвалиды, женщины с детьми до 3-х лет, дети-сироты, малоимущие граждане, лица, признанные недееспособными, граждане, пострадавшие в результате чрезвычайной ситуации, представители коренных малочисленных народов, пострадавшие граждане, участвующие в долевом строительстве могут получить правовую помощь совершенно бесплатно.
Подробную информацию о порядке получения соответствующей помощи можно получить на сайтах: mfc27.ru в разделе "Заявителям/Бесплатная юридическая помощь", laws.khv.gov.ru в разделе "Правовая помощь", minyust.khabkrai.ru в разделе "Деятельность/Бесплатная юридическая помощь". Также действует единый телефон – 8 800 100 42 12 (звонок бесплатный).
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