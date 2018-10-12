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Хабаровский район занял 1 место по продвижению продукции краевых производителей
Хабаровский район показал наилучший результат в крае среди муниципалитетов по продвижению продукции краевых производителей по итогам 1 полугодия 2018 года.
Основная цель работы, проводимой районом в этом направлении, - показать, что в нашем крае производят продукцию не хуже, а зачастую лучше, чем та, что привозится из других регионов.
В Хабаровском районе ведется реестр производителей пищевых продуктов, реализующих продукцию в Хабаровском муниципальном районе. Регулярно проводятся заседания рабочих групп и «круглые столы» по вопросу увеличения представленности продукции районных производителей в торговых точках поселений. На таких мероприятиях не только обсуждают проблемы, но и дегустируют продукцию предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности. Результатом их стали заключенные договоры между производителями Хабаровского муниципального района и организациями торговли. В частности, предприятие ООО «Сигма Бак» подписало контракт с организациями пищевой и перерабатывающей промышленности: ОАО "Комбинат детского питания "Молочный край", ИП Люгай Ю. Н. и ООО «РК Капитал». Предприятие торговли ООО «Дуэт» заключило договор с организацией пищевой и перерабатывающей промышленности ООО «Русская рыба».
Летом производители района приняли активное участие в выставке-ярмарке «Наш выбор 27». Около 20 предприятий Хабаровского муниципального района представили свою продукцию, и она пришлась по вкусу покупателям. В их числе колбасные и мясные изделия ООО «Мостовик Плюс», МПК «СКИФ», салаты, соленья, выпечка ООО «Остров», рыбная продукция ООО «РК Капитал», вода ООО «Аквакорф», товары крестьянско-фермерских хозяйств и многое другое.
Вся эта работа способствует поддержке местных товаропроизводителей и повышению узнаваемости их продукции. Результаты ее не остались незамеченными, и по исполнению краевого плана по продвижению местной продукции Хабаровский район занял 1 место в Хабаровском крае.
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