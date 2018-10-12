В селе Ильинка Хабаровского района коллективно создали парк

В селе Ильинка Хабаровского района открылась парковая зона, созданная благодаря грантам из краевого и районного бюджетов, а также средствам, собранным местными жителями и предпринимателями.

Новой достопримечательностью Ильинки стала общественная территория, которая скоро, когда подрастут деревья и кустарники, превратится в настоящий парк. Теперь некогда неприглядный пустырь пересекают дорожки, вымощенные брусчаткой, вдоль которых стоят скамейки с урнами и фонарные столбы.

Между дорожками - многочисленные саженцы, обещающие весной выпустить молодые листочки. В центре парковой зоны возвышается металлический арт-объект в виде дерева, светящийся в темноте. Сбоку – места для отдыха детей и молодежи: теннисные столы, качели, красочный игровой комплекс, песочница и манежи для малышей. Рядом с ними скамейки и беседка для пенсионеров.

Глава поселения Татьяна Василенко рассказывает, что в дальнейших планах есть обустройство живых изгородей по периметру территории. Также планируется создание фотозоны с каменным ручейком и металлическим резным мостиком, на котором смогут фотографироваться молодожены. Кроме того, будет смонтировано видеонаблюдение в рамках программы «Безопасный город», а на детской площадке появятся фонари. Новое место отдыха сразу полюбилось местным жителям.

Дети дотемна пропадают на детской площадке, молодые родители гуляют по дорожкам с колясками, пенсионерки беседуют друг с другом на лавочках под лучами теплыми осеннего солнышка. Нашлись и желающие присматривать за новой достопримечательностью села из числа молодежи. На открытии парковой зоны глава поселения Татьяна Василенко поблагодарила всех, кто внёс свой вклад в это благое дело.