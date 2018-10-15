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В Комсомольске-на-Амуре выходной выдался митинговым
В Комсомольске-на-Амуре все воскресенье митинговали - против пенсионной реформы и градоначальника-единороса и в поддержку нового губернатора.
Жители города Юновсти уверены, что новому губернатору будут наверняка вставлять палки в колеса, потому что он не член «Единой России». Горожане считают, что Сергея Фургала обязательно нужно поддержать.
На площади Юности люди протестовали против главы города Андрея Климова, который несколько раз пытался сложить полномочия, а потому резко менял менял менение.
Местные представители Уссурийского казачьего организовали митинг, где выразили недовольство повышением пенсионного возраста. На митинг казаки вышли с портретами депутатов, проголосовавших за реформу. Около их лиц красовалась надпись «Позор!», - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал komcity
Фото:http://www.komcity.ru/news/?id=31156
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