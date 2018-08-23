Трутнев: К разработке «дальневосточной» нацпрограммы нужно привлекать общественность

К разработке Национальной программы развития Дальнего Востока России на период до 2025 года с перспективой до 2035 года нужно привлекать максимально широкий слой общественности - дальневосточников, экспертов, экономистов, ученых. Об этом заявил вице-премьер – полпред Президента РФ в ДФО Юрий Трутнев на заседании Подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке Правительственной комиссии по вопросам социально-экономического развития Дальнего Востока и Байкальского региона

Как напомнил Юрий Трутнев, на четвертом Восточном экономическом форуме, прошедшем в сентябре этого года во Владивостоке, главой государства поставлена задача обеспечить темпы экономического роста на Дальнем Востоке выше, чем в Азиатско-Тихоокеанском регионе. «Это не менее 6 процентов в год. Очень серьезная задача. До этой планки нам надо еще дотянуться. Надо очень подробно спланировать работу, чтобы эта задача была решена», - отметил он.

Для достижения этой цели Правительству поручено создать Национальную программу по развитию Дальнего Востока на период до 2025 года с перспективной до 2035 года. Она будет утверждена Указом Президента России.

На заседании вице-премьер попросил губернаторов совместно с Минвостокразвития России организовать работу так, «чтобы она не проводилась в закрытом режиме». «В ней должны принять участие все люди, которые неравнодушны к развитию Дальнего Востока. Надо организовать обсуждение в субъектах РФ, привлечь жителей региона, экспертов, ученых, специалистов. Мы должны создать Национальную программу по развитию Дальнего Востока, чтобы она максимально отвечала чаяниям людей и решала задачи, поставленные Президентом Российской Федерации», - отметил Юрий Трутнев.

Масштабная программа должна объединить мероприятия наших национальных проектов и госпрограмм, долгосрочные отраслевые планы ведомств и инфраструктурных компаний, стратегии развития всех дальневосточных регионов. При этом она должна содержать предметные конкретные измерения и измеримые показатели. Среди ключевых направлений Национальной программы – обеспечение опережающей динамики в социальной сфере (жилье, ЖХК, транспортная доступность, здравоохранение, культура и спорт), развитие экономики и науки.