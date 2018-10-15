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Фургал поставил задачу подрядчикам достроить в Комсомольске-на-Амуре инженерную школу к началу ноября
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал проверил ход работ на строительной площадке будущей инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре. На текущий момент в основном здании идут внутренние отделочные работы помещений. Во втором работы уже полностью завершены, завезена мебель, организован монтаж оборудования.
- По результатам профильного тестирования сформированы классы с пятого по восьмой, в которых помимо общеобразовательных дисциплин будет реализована программа по развитию технического мышления. Со следующего года мы начнем наполнять десятые классы с углубленным изучением профильных инженерных дисциплин, - отметил директор образовательного учреждения Петр Черемухин.
Сергей Фургал подчеркнул, что оставшуюся часть работ нужно завершить как можно быстрее. Кроме того, необходимо активнее решать вопросы трудоустройства будущих выпускников на местных предприятиях.
- В регионе несколько крупных образовательных учреждений ведут подготовку инженеров. Необходимо провести тщательный анализ и понять, сколько у нас студентов, заканчивающих вузы по техническим специальностям, остаются работать в регионе. Можем ли мы их трудоустроить и что необходимо сделать для того, чтобы удержать тех, кто уезжает, - сказал Сергей Фургал.
Как сообщил представитель компании-подрядчика, сроки сдачи инженерной школы затянулись из-за сложностей с финансированием, которые возникли в следствии реорганизации министерства образования и науки РФ. Регион не получил федеральную часть финансирования. Из краевого бюджета пришлось выделять дополнительные средства. Первый заместитель министра образования и науки края Александр Король сообщил, что сейчас в этом вопросе с Правительством РФ уже достигнута договоренность. Планируется, что финансирование будет направлено из резервного фонда.
- Вопросы, связанные с пополнением доходной части краевой казны, оптимизацией расходов сегодня выходят на первый план. Необходимо приложить все силы с нашей стороны, чтобы получить эти деньги и постараться по максимуму заместить ту часть средств, которая дополнительно была выделена из бюджета края, - добавил Сергей Фургал.
Напомним, что реализация проекта по возведению инженерной школы в Комсомольске-на-Амуре началась в 2015 году. Он предусматривает реконструкцию существующего здания и строительство второго здания. Позже проект был включен в долгосрочный план комплексного развития города Юности.
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