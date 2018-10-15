Фургал поручил найти средства на запуск нового комплекса очистных сооружений в Комсомольске-на-Амуре

В рамках рабочего визита в Комсомольск-на-Амуре губернатор Хабаровского края Сергей Фургал осмотрел комплекс обезжелезивания и деманганации Амурского водозабора. Его строительство было завершено в 2016 году. Однако очистные не готовы к запуску.

- Планируемая мощность объекта – 95 тыс. кубометров воды в сутки, качество которой по ряду микробиологических показателей выше, чем из действующего открытого водозабора. Комплекс позволит полностью обеспечить потребности жителей города Юности в питьевой воде, - рассказал и.о заместителя Председателя Правительства края по вопросам ТЭК и ЖКХ Анатолий Литвинчук.

Из-за изменений в Градостроительном кодексе РФ запуск оказался невозможным. Для таких объектов был введен ряд дополнительных требований, касающихся соблюдения экологического законодательства. Сейчас на комплексе деманганации требуются дополнительные монтажные работы. Общая сумма вложений, включая разработку новой проектно-сметной документации, составляет 214 млн рублей.

- Запуск этого объекта имеет большое значение для Комсомольска-на-Амуре. Это и альтернативный источник водоснабжения при действующем водозаборе на случай чрезвычайных ситуаций, и новое качество очистки. Однако, очевидно, что запуск и работа комплекса параллельно с действующим потребует дополнительных расходов. Уже сегодня мы платим порядка 30 млн рублей в год на содержание этого объекта. Мы не можем пойти на увеличение тарифа, так как жители нашего края в целом живут не богато. Любой рост коммунальных расходов ударит по карману, - сказал Сергей Фургал.

Губернатор края поручил проработать вопрос выделения дополнительных средств на запуск комплекса. По мнению главы региона, решать его необходимо совместно с федеральным центром.

Напомним, решение о строительстве альтернативных источников водоснабжения Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре было принято после того, как в 2005 году в после взрыва на китайском химическом заводе вода в Амуре оказалась загрязнена бензолом.

Также в Комсомольске-на-Амуре в рамках комплексного плана ведется модернизация сетей водоснабжения. Реализация этого проекта разбита на несколько этапов. Завершить работы планируется в конце 2019 года.