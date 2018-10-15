В Хабаровске подвели итоги Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино

В Хабаровске отшумели дни показов, и оргкомитет Дальневосточного фестиваля игрового любительского кино сообщает, что решением жюри в дополнительной конкурсной программе (фильмы, снятые за 2 дня во время кинолагерей):

- 3 место получает фильм «Победа», режиссёр Александр Фролов;

- 2 место - фильм «Терапия», режиссёр Наталья Курнаева;

- 1 место - фильм «Кукольник», режиссёр Ладо Гранич.

Лучшие актрисы – Наталья Кухаренко (фильм «Победа») и Юлия Карабицкая (фильм «У реки два берега»).

Лучший актёр – Алексей Акимцев (фильм «Кукольник»).

Специальный приз за лучший сценарий – Антонина Климина (фильм «Кукольник»).

Жюри дополнительной «кинолагерной» программы:

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Арсений Гончуков

, режиссёр (г. Москва)

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Альберт Самойлов

, режиссёр (г. Хабаровск)

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Артём Ожогов

, режиссёр (г. Москва)

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Денис Блинков

, сценарист (г. Москва (Хабаровск)

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Михаил Шулаев

, режиссёр (г. Москва (Амурск-Хабаровск)

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Вячеслав Крикунов

, актёр (г. Москва (Комсомольск-на-Амуре)

Фотографии с «кинолагерного» дня фестиваля тут:

На участие в фестивале заявились 42 фильма, сквозь конкурсное сито прошли 10, их показы состоялись 13 октября.

«АЙСБЕРГ» Реж.: Максим Едукин, г. Якутск. (История об обратной стороне успеха на примере одного вечера из жизни балерины)

«МОЙ БОЙ» Реж.: Юрий Чернюк, г. Комсомольск-на-Амуре. (Комсомольск-на-Амуре. Авторская фантазия на тему фанатизма, увлечённости и предназначения)

«НЕ ОДИН» Реж.: Илья Кунденок, Михаил Королёв, г. Хабаровск (Триллер. Самый короткий фильм Фестиваля, 1 мин. 17 секунд)

«ОБМАНИ СОСЕДА» Реж.: Павел Поляков, г. Владивосток. (Авантюрно-философская притча с элементами абсурда. Авантюрное тут всё – от сюжета до его трактовки).

«ПРИЗРАЧНЫЙ ХОМУС» Реж.: Пётр «Хики» Стручков, г. Якутск. (Триллер. Мрачная северная история в жанре детской страшилки. Абсолютно характерная работа для полярного киносознания).

«СВЯЗЬ NOT FOUND» Реж.: Иван Семиклетов, г. Анадырь. (Фильм поднимает знаковую и актуальную для своего региона тему – отсутствие интернета. Кстати, именно эта проблема не позволила Чукотке поучаствовать в Фестивале в прошлом году).

«СПАСЁННЫЙ» Реж.: Сергей Яковлев, г. Хабаровск. ( Драма Сергея Яковлева, в которой автор рассуждает о сложности решения нравственных дилемм и вообще на тему выбора).

«СХРОН 731» Реж.: Даниил Агеев, г. Уссурийск (Исторический. Работа воспитанников Уссурийского Суворовского училища. Снято на основе реальных событий).

«ШКУРА» Реж.: Никита Самойленко, г. Хабаровск( Драма. Нетривиальный взгляд на проблему истребления амурского тигра и тему «лишнего» человека).

«ЩЁКИ» Реж.: Валерия Созинова, Степан Трофимец, г. Хабаровск (Комедия с неожиданной развязкой).

Места и призы в основной конкурсной программе распределились так:

- 3 место у фильма «Обмани соседа», режиссёр Павел Поляков (г. Владивосток);

- 2 место у фильма «Схрон 731», режиссёр Даниил Агеев, (г. Уссурийск);

- 1 место у фильма «Призрачный хомус», режиссёр Пётр «Хики» Стручков, (г. Якутск.);

- Гран-При фестиваля получил фильм «Спасённый», режиссёр Сергей Яковлев (г. Хабаровск)

официальный трейлер - https://www.yak-lev-studio.com/rescued

весь фильм - https://vimeo.com/270024275

Вот как он прокомментировал победу своего фильма и всех, кто помогал его создавать:

- Я очень благодарен фестивалю и его организаторам вообще за возможность снимать и показывать любительское кино в Хабаровске. Я очень рад, что мы на равных потягались с Якутией – они очень серьёзный конкурент, и я рад, что мы победили в этом году.

Некоторые сказали, что «Спасённый» - это не любительское кино, что это уже профессиональное… но вот я вышел на сцену и специально не снял куртку, потому что именно в этой куртке снимался главный герой, и это моя куртка. Это к тому, как это всё снималось – на коленке практически, и я не могу сказать, что это профессиональное кино, нет. Это любительское кино, и я горд, что это именно любительское кино, потому что любительское кино движется энтузиазмом создателей этого кино. И этот энтузиазм не перекроет ничто! Потому что если кому-то втемяшилось в голову снять фильм – он ни перед чем не остановится!

Дополнительные призы:

- Аэлина Колесова – девочка-главная героиня фильма «Призрачный хомус» - спецприз за лучшую женскую роль;

- фильм «Мой бой», режиссёр Юрий Чернюк, (г. Комсомольск-на-Амуре) – за лучшую идею;

- фильм «Связь not found», режиссёр Иван Семиклетов (г. Анадырь), - за поднятую актуальную тему;

- Венера Фёдорова – исполнительница главной роли в фильме «Айсберг» (режиссёр Максим Едукин, г. Якутск) – за образцовый пример отношения к искусству;

- Пётр Иванов - за лучшую операторскую работу - фильм «Айсберг», режиссёр Максим Едукин (г. Якутск).

Состав жюри основной программы:

Любовь БОРИСОВА, кинорежиссёр, сценарист, победитель фестиваля «Точка Возврата 2017» (Гран-При), г. Якутск;

Степан БУРНАШЁВ, кинорежиссёр, г. Якутск;

Александр ЗАРЧИКОВ, кинорежиссёр, г. Южно-Сахалинск;

Георгий САЕНКО, кинорежиссёр, сценарист, г. Владивосток;

Альберт САМОЙЛОВ, кинорежиссёр, г. Хабаровск;

Анна ШАВГАРОВА, театровед, г. Хабаровск;

Ирина ЭНГЕЛИС, руководитель отдела кино и развития мультимедийных технологий министерства культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), г. Якутск.

Проморолики фестиваля с кадрами из фильмов:

https://www.youtube.com/watch?v=Aj3teVJh0IM

https://www.youtube.com/watch?v=_fS1dNOsvEM

https://www.youtube.com/watch?v=u88HDOJoaBY

Видео последнего дня фестиваля (включая интервью с членами жюри и обладателем Гран-при) - https://cloud.mail.ru/public/LgRp/JGKRD1y2W

Михаил Шулаев – один из членов жюри дополнительной программы (второй режиссёр фильма «Аритмия», наш земляк, уроженец Амурска, закончивший Хабаровский институт культуры, более 10 лет живёт и работает в Москве) так отозвался об увиденном в дни фестивальных показов:

- Хорошо, что есть такая школа для любителей, такой фестиваль, эти кинолагеря – это всё не зря. И что фестиваль уже четвёртый по счёту – это тоже дало свои плоды – победитель этого фестиваля яркое тому подтверждение (Сергей Яковлев, обладатель Гран-При 2018 выставлял свою работу и на самом первом конкурсе, но призов не получил, однако продолжил заниматься кино – прим.пресс-службы) и прочие работы – не скажу, что все, но некоторые – сделаны на уровне того игрового, жанрового короткометражного кино, которое сейчас в принципе есть в России, не арт-хауса, а именно игрового. И я абсолютно согласен с коллегиальным выбором жюри, что касается фильмов победителей – «Призрачны хомус» - это действительно фильм, который трогает, о котором ты можешь задуматься. И, конечно же, получивший Гран-при этого фестиваля «Спасённый» - вроде бы как таковой истории нет, а с другой стороны это история жизни человека и про его выбор, который не всегда прост и очевиден. И сделана эта история, как мне кажется, очень профессионально, хотя режиссёр и скромничает, но видно, что те годы, что он участвовал в фестивале, не прошли даром.

А вот как Альберт Самойлов, художественный руководитель Дальневосточной студии кинохроники, член Союза кинематографистов России, режиссёр-документалист, член жюри и основной и дополнительной программы охарактеризовал сильные и слабые стороны фильмов, созданных любителями:

- Общий, пожалуй, недостаток это литературный… ну люди так не говорят… вот половина фильмов – ну не говорят так люди, герои экранные – нету жизни в половине фильмов, они просто некая констатация фактов, потом, конечно – небрежные съёмки. Не всегда трясущаяся камера – это хорошо. Это может быть художественным приёмом, да, но в большинстве случаев это не так. Я половине операторов дал бы штативы, чтобы снимали, и не тряслась картинка, потому что на большом экране это просто очень бросается в глаза, а на маленьком это может быть и незаметно. А как только ты выходишь на большой экран – все «косяки» вылазят наружу: нет фокуса, нет статики, неоправданно много шевеления камерой…

- Альберт, но мы сейчас с Вами про любителей говорим ведь…

- Да, но я-то профессионал! Мы либо повышаем планку, либо понижаем. Если опускаем – то всё гениально! Я бы любому фильму дал Гран-при, а если повышаем – давайте разбирать! Вот некоторым победителям дали сертификат на обучение и на разбор работы московскими режиссёрами, а я бы всем такие сертификаты дал! Не надо статуэтки, надо сертификаты – и отправлять учиться! И денег давать – но не то, чтобы снимать, а чтобы они на эти деньги учились!

Алла Джан-ша – директор фестиваля считает, что всё получилось.

- Наш фестиваль как живой организм. И наша задача как организаторов - видеть, как он меняется, и развивать сильные стороны этого события, отвечая на запросы участников. Фестивалю четыре года, и пока все изменения меня очень радуют. К нам приходит все больше творческих, открытых людей. Фильмы с каждым годом становятся интереснее, глубже, тематика их всё разнообразнее. Зрители все более внимательные и вовлечённые. В этом году, кстати, зрители впервые активно принимали участие в разборе работ, и мы все говорили на вполне профессиональном языке.

Приятно наблюдать, как инициатива группы экспериментаторов превращается в часть жизни большого сообщества, и оно с каждым годом все более самодостаточно. Я бы очень хотела, чтобы это сообщество хорошо себя чувствовало и развивалось, даже если нас, его нынешних организаторов, во главе фестиваля уже не будет. Чтобы люди снимали яркие фильмы, дружили, вместе профессионально росли. Пожалуй, для меня это и есть цель.