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В Хабаровске глухуая пенсионерка погибла под электричкой
В дежурную часть Хабаровского линейного управления МВД России на транспорте поступило сообщение о смертельном травмировании электропоездом «Вяземская – Хабаровск» 60-летней жительницы Хабаровска.
Транспортными полицейскими установлено, что пенсионерка находилась на путях, на звуковые сигналы не реагировала. Машинист поезда применил экстренное торможение, но избежать наезда не удалось. Сестра погибшей рассказала стражам правопорядка, что у женщины были проблемы со слухом.
В настоящее время сотрудниками Хабаровского ЛУ МВД России на транспорте по данному факту проводится проверка, устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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