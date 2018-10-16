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Хабаровская таможня приглашает на соревнования кинологов
Хабаровская таможня 18-19 октября проводит соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками силовых ведомств Хабаровска. Мероприятие приурочено к предстоящему дню таможенника Российской Федерации.
Программа мероприятия:
18 октября в 10.00 (ул. Луговая 2а) - открытие соревнований, парад участников, прохождение этапов «поиск наркотических веществ в багаже» и «поиск наркотических веществ в помещении».
19 октября в 10.00 (ул. Луговая 2а) - 2-ой этап «поиск наркотических веществ на автомобильном транспорте»; 14.00 (стадион Динамо) – прохождение этапа «послушание». Подведение итогов соревнований и награждение победителей состоится по окончанию мероприятия в здании Хабаровской таможни по адресу ул. Карла Маркса 94а.
В соревнованиях примут участие специалисты-кинологи Хабаровской таможни, Управления МВД России по Хабаровскому краю, Управления на транспорте МВД России по ДФО и УФСИН России по Хабаровскому краю.
Аккредитация проводится по телефону 8-924-402-94-00, контактное лицо Елена Попова.
Ждем Вас!
Виктория Алёшина
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