Хабаровская таможня приглашает на соревнования кинологов

Хабаровская таможня 18-19 октября проводит соревнования среди специалистов-кинологов со служебными собаками силовых ведомств Хабаровска. Мероприятие приурочено к предстоящему дню таможенника Российской Федерации.

Программа мероприятия:

18 октября в 10.00 (ул. Луговая 2а) - открытие соревнований, парад участников, прохождение этапов «поиск наркотических веществ в багаже» и «поиск наркотических веществ в помещении».

19 октября в 10.00 (ул. Луговая 2а) - 2-ой этап «поиск наркотических веществ на автомобильном транспорте»; 14.00 (стадион Динамо) – прохождение этапа «послушание». Подведение итогов соревнований и награждение победителей состоится по окончанию мероприятия в здании Хабаровской таможни по адресу ул. Карла Маркса 94а.

В соревнованиях примут участие специалисты-кинологи Хабаровской таможни, Управления МВД России по Хабаровскому краю, Управления на транспорте МВД России по ДФО и УФСИН России по Хабаровскому краю.

Аккредитация проводится по телефону 8-924-402-94-00, контактное лицо Елена Попова.

Ждем Вас!

Виктория Алёшина