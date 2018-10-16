Губернатор Хабаровского края приостановил госзакупки регионального правительства

По решению губернатора Хабаровского края в краевом правительстве приостановили процесс госзакупок. Об этом сообщили в комитете государственного заказа правительства региона. Сергей Фургал попросил проверить все потенциально скандальные позиции: банкеты и питание, ремонт квартир и помещений, приобретение новых автомобилей для нужд краевого правительства.

- Под сомнение главы региона попали следующие планируемые закупки: приобретение двух служебных квартир стоимостью (5,5 млн рублей каждая), покупка двух автомобилей (по 2,5 млн рублей за каждый), покупка мультимедийной системы для министерства информационной политики общей стоимостью 11 млн рублей, канцелярия и мебель общей стоимостью в 10 млн рублей, и даже приобретение ковровых покрытий, - сообщил председатель комитета государственного заказа правительства Хабаровского края Андрей Лучин.

Внутренний аудит поручено провести специалистам краевого минфина. Руководитель каждого ведомства, госзакупки которого попали в список сомнительных, должен будет обосновать и доказать значимость совершения того или иного приобретения. Общая стоимость тендеров, размещенных на единой электронной площадке, на данный момент превышает 150 миллионов рублей.

По решению главы региона под приостановку не попали только социально-значимые госзакупки. Это медпрепараты, обеспечивающие сохранность здоровья и жизни, оборудование для больниц, покупка жилья на вторичном рынке для сирот и ветеранов ВОВ.

В краевом комитете госзаказа подчеркнули, что на данный момент приостановлены закупки, которые были размещены на электронной площадке, начиная с сентября и еще не успели состояться.