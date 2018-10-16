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В Хабаровском районе открылась воркаут-площадка в поселке Корфовском
На улице Геологов в поселке Корфовском Хабаровского района под эгидой 80-летия Хабаровского края торжественно открылась воркаут-площадка.
Спортивный объект был создан в рамках краевой Программы поддержки местных инициатив. Проект стал общим делом, объединившим всех от мала до велика. Установленные турники и тренажеры облюбовали не только поклонники воркаут-движения, но и многочисленная детвора. Сразу после церемонии открытия все ринулись покорять спортивные сооружения. Поддались всеобщему настроению и некоторые представители старшего поколения.
Глава Корфовского городского поселения Элеонора Аврамец, выступая перед собравшимися на открытие жителями, поблагодарила всех, кто помог в воплощении задуманного.
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