В Хабаровском районе открылась воркаут-площадка в поселке Корфовском

На улице Геологов в поселке Корфовском Хабаровского района под эгидой 80-летия Хабаровского края торжественно открылась воркаут-площадка.

Спортивный объект был создан в рамках краевой Программы поддержки местных инициатив. Проект стал общим делом, объединившим всех от мала до велика. Установленные турники и тренажеры облюбовали не только поклонники воркаут-движения, но и многочисленная детвора. Сразу после церемонии открытия все ринулись покорять спортивные сооружения. Поддались всеобщему настроению и некоторые представители старшего поколения.

Глава Корфовского городского поселения Элеонора Аврамец, выступая перед собравшимися на открытие жителями, поблагодарила всех, кто помог в воплощении задуманного.