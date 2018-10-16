В Хабаровском крае протестируют претендентов в правительство

Сергей Фургал вводит новую систему отбора на руководящие должности в Правительстве Хабаровского края. Теперь претенденты на министерские кресла должны будут:

пройти тестирование на 60-80 вопросов на знание разных сфер - от законодательства до русского языка

написать эссе с планом развития своей отрасли на 5 лет

пройти личное собеседование с Губернатором