Новости
В Хабаровском крае протестируют претендентов в правительство
Сергей Фургал вводит новую систему отбора на руководящие должности в Правительстве Хабаровского края. Теперь претенденты на министерские кресла должны будут:
пройти тестирование на 60-80 вопросов на знание разных сфер - от законодательства до русского языка
написать эссе с планом развития своей отрасли на 5 лет
пройти личное собеседование с Губернатором
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