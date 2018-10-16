В Хабаровске впервые выступит оркестр под руководством Павла Когана

Один из лидеров столичного филармонического сезона – Московский государственный академический симфонический оркестр под управлением Павла Когана даст единственный концерт в Хабаровске 1 ноября.

В период с 1 октября по 4 ноября 2018 года оркестр совершит громкий тур по России, представляя свою трактовку галантной русской музыки, а также западноевропейской классики и романтики.

МГАСО — один из старейших отечественных симфонических коллективов, в его составе играют талантливые музыканты, бережно хранящие традиции русской исполнительской школы. Художественный руководитель и главный дирижер — Павел Коган один из самых уважаемых и широко известных российских дирижёров нашего времени, уже долгое время вызывающий восхищение у любителей музыки всего мира.

В Хабаровске оркестр представит программу «Русские композиторы: Вальсы и полонезы», которая приоткроет завесу прошлого в мир блестящих великосветских балов XIX века. Полонез и вальс – два краеугольных жанра в светском рауте дореволюционной императорской России. Выпуклые литературные описания этих танцев запечатлены на страницах бессмертных сочинений А. Пушкина, М. Лермонтова, Н. Гоголя, Л. Толстого... Для композиторов же русской школы полонез и, особенно, вальс были не столько танцевальными формами, сколько пьесами, на которые они проецировали собственные сокровенные чувства и переживания.

Прозвучат лучшие танцевальные миниатюры представителей «Золотого века»: М. Глинки, Н. Рубинштейна, А. Глазунова, Н. Римского-Корсакова и П. Чайковского.