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Фургал: Мы готовы к совместной работе с РПЦ
Губернатор края Сергей Фургал провел рабочую встречу с митрополитом Хабаровским и Приамурским Владимиром. Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуют в регионе власть и РПЦ.
Митрополит поздравил губернатора с избранием и вступлением в должность, пожелал ему успехов на этом посту, а также выразил надежду на дальнейшую совместную работу.
В свою очередь Сергей Фургал подчеркнул, что региональные власти намерены продолжить конструктивное взаимодействие с Русской Православной Церковью.
«Мы сегодня придаем большое значение духовно-нравственному развитию общества, воспитанию подрастающего поколения в крае. И церковь здесь играет большую роль. Мы готовы к совместной работе, готовы расширять сотрудничество, обсуждать новые
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