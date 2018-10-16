Фургал: Мы готовы к совместной работе с РПЦ

Губернатор края Сергей Фургал провел рабочую встречу с митрополитом Хабаровским и Приамурским Владимиром. Стороны обсудили совместные проекты, которые реализуют в регионе власть и РПЦ.

Митрополит поздравил губернатора с избранием и вступлением в должность, пожелал ему успехов на этом посту, а также выразил надежду на дальнейшую совместную работу.

В свою очередь Сергей Фургал подчеркнул, что региональные власти намерены продолжить конструктивное взаимодействие с Русской Православной Церковью.

«Мы сегодня придаем большое значение духовно-нравственному развитию общества, воспитанию подрастающего поколения в крае. И церковь здесь играет большую роль. Мы готовы к совместной работе, готовы расширять сотрудничество, обсуждать новые