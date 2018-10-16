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Больше 400 жителей Хабаровского края подали заявки на участие в конкурсе "Лидерах России"
Прием заявок продлится до 24 октября на официальном сайте конкурса лидерыроссии.рф. К слову, в прошлом году числе победителей трое специалистов из Хабаровского края: Андрей Рузанов, Дмитрий Волков и Александр Симоненко.
Для участия достаточно быть управленцем не старше 55 лет и иметь опыт руководства не менее пяти лет. Для участников от 25 до 35 лет действуют облегченные условия: достаточно иметь два года опыта работы на руководящей должности. Победители получат образовательный грант в размере 1 млн рублей, а также известного наставника. Кроме того, они смогут присоединиться ко второму потоку курса, разработанного специально для подготовки высшего кадрового резерва страны.
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