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Выборы главы Хабаровского района станут максимально прозрачными
Депутаты Хабаровского района внесли изменения в положение о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность главы района. Напомним, что в соответствии с краевым законом главу муниципалитета избирают депутаты из числа кандидатов, прошедших конкурсный отбор.
В составе конкурсной комиссии будет не восемь человек, а шесть, при этом отменено право решающего голоса председателя конкурсной комиссии. При равенстве голосов кандидат будет все равно допущен к процедуре избрания представительным органом. Итоговое слово при всех этих изменениях останется за депутатами, как это и предусмотрено законом.
Главное изменение коснулось формы голосования – за кандидата на должность главы района депутаты будут голосовать открыто. Решение прокомментировал председатель Собрания депутатов района Дмитрий Савченко:
- Основное изменение, которое мы сегодня приняли, это то, что голосование по вопросу избрания главы Хабаровского района будет проходить в форме открытого голосования, а не тайного, как это было ранее. Не секрет, что люди считают, что их лишили права голоса, отменив прямые выборы. Мы в данном случае постарались сделать процедуру избрания главы района максимально прозрачной. У нас не должно быть секретов от тех, кто выбрал нас, делегировал нам право представлять свои интересы. Люди должны знать, кого мы поддержали, чтобы знать, с кого потом спрашивать. На мой взгляд, открытое голосование дает нам эту возможность, и подавляющее большинство депутатов района эту точку зрения разделили.
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