Новости
В Хабаровском районе детям уголовниц показали животный мир
В Хабаровском районе дети из «Дома ребенка» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России смогли увидеть животный мир дальневосточной тайги. Экскурсию в Зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоевад для детей помог организовать благотворительный фонд «Протяни Руку».
Кстати, недавно краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева» отпраздновал день рождения. Зоосаду исполнилось 16 лет.
В зоосаде дети увидели уссурийского тигра, белого и гималайского медведей, северных оленей, диких кабанов, косулю, леопарда, волков, лис и многих других животных и птиц.. Самые смелые из детей угостили морковкой и яблоками лосей, оленей и кроликов.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 282
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 393
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 579
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 240
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136