В Хабаровском районе детям уголовниц показали животный мир

В Хабаровском районе дети из «Дома ребенка» ФКУЗ МСЧ-27 ФСИН России смогли увидеть животный мир дальневосточной тайги. Экскурсию в Зоосаде «Приамурский» им. В.П. Сысоевад для детей помог организовать благотворительный фонд «Протяни Руку».

Кстати, недавно краевое государственное бюджетное учреждение культуры «Зоосад «Приамурский» им. В.П. Сысоева» отпраздновал день рождения. Зоосаду исполнилось 16 лет.

В зоосаде дети увидели уссурийского тигра, белого и гималайского медведей, северных оленей, диких кабанов, косулю, леопарда, волков, лис и многих других животных и птиц.. Самые смелые из детей угостили морковкой и яблоками лосей, оленей и кроликов.