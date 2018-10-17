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Хабаровский край: Снегопад-снегопад, не мети нам на трассу
«Снегопад, снегопад, не мети мне», - пела в свое время советская дива Нани Брегвадзе. Жители Хабаровского края вправе присоединится к певице и продолжить песню немного другими словами: « Снегопад! Не мети нам на трассу и на провода».
Первый снежок налип на провода, что привело к их обрывам и к тому, что прервалось электроснабжение в 606 домах, расположенных в поселениях Верхнебуреинского, Солнечного районов и района имени Лазо.
Понятно, что электроснабжение восстанавливают. Помимо жилых домов нет свет еще в 15-ти социально значимых объектах. Над устранением проблемы работают шесть бригад электросетей в составе 37 человек.
Помимо проблем со светом, из-за снегопада ограничено движение для автобусов
на участках трассы, которая соединят Комсомольск-на-Амуре и несколько посёлков.
Для общественного транспорта закрыты направления Комсомольск-на-Амуре – Солнечный и Комсомольск-на-Амуре – Березовый, а также подъезд к поселку Горному Солнечного района. Причинами ограничения стали снег, плохая видимость и гололед на трассах
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