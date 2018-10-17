В Хабаровском крае предприниматели края получат заем под 1 % годовых

В рамках III Дальневосточного форума предпринимателей три предпринимателя получили возможность оформить заем на сумму до 1 000 000 рублей по уникальной ставке 1 % годовых.

В течение трех дней в "Турнире на миллион", проводимом при поддержке МКК "Фонд развития малого предпринимательства Хабаровского края", сражались дамы и рыцари малого и среднего бизнеса Хабаровского края. Чтобы получить 1 000 000 рублей всего под 1 % годовых, необходимо было принять участие и стать победителем в деловой игре "Денежный поток".

"Вот такой выгодный подарок для бизнес-сообщества края Фонд подготовил на Форум. Уникальное предложение. Где вы еще сможете найти такую ставку? ? комментирует Наталья Рехтина, генеральный директор Фонда, – поздравляем победителей, которые продемонстрировали в игре свои предпринимательские компетенции и обошли конкурентов. Надеюсь, что заем поможет им в развитии бизнеса, ведь это основная цель розыгрыша".

За три дня соревнований 40 участников поборолись на полях финансовой игры. Каждый с азартом пытался заработать капитал, купить бизнес и добраться до своей мечты, чтобы стать обладателем заветного сертификата. В итоге, победителями стали три индивидуальных предпринимателя.

"Игра "Денежный поток" мне очень нравится, так как это реальный финансовый тренажер. Поэтому, когда узнал о Турнире, решил попробовать свои силы, выстроил стратегию, которая и выстрелила. Отличная идея Фонда провести такой розыгрыш, ждем повторения в следующем году", ? отметил Александр Макаров, победитель второго дня.

Бизнесменам еще предстоит определиться с целью использования средств, выбрать программу кредитования и пройти процедуру оформления займа. Напомним, что для получения приза предприниматели должны соответствовать стандартным требованиям Фонда поддержки: быть платежеспособными, иметь положительную кредитную историю и возможность обеспечить заём. Если победитель не подходит под данные критерии, он может передать сертификат на 1 000 000 рублей под

1 % годовых другому предпринимателю. Отметим, что воспользоваться призом победители могут до конца этого года.