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В Комсомольске-на-Амуре школьники подружились с полицейской собакой
В Комсомольске-на-Амуре транспортный полицейские и служебная собака - немецкая овчарка Марик побывали в гостях у учащихся интерната № 30 ОАО «РЖД».
Марик еще молод, но уже обучен, достойно выполняет команды кинолога.
Пес быстро нашел спрятанный муляж наркотического средства, а так же выполнил все команды кинолога.
Дети с восторгом гладили Марика и фотографировались с ним на память.
В завершении встречи транспортные полицейские напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и пожелали им хорошо отдохнуть во время осенних каникул.
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