В Комсомольске-на-Амуре школьники подружились с полицейской собакой

В Комсомольске-на-Амуре транспортный полицейские и служебная собака - немецкая овчарка Марик побывали в гостях у учащихся интерната № 30 ОАО «РЖД».

Марик еще молод, но уже обучен, достойно выполняет команды кинолога.

Пес быстро нашел спрятанный муляж наркотического средства, а так же выполнил все команды кинолога.

Дети с восторгом гладили Марика и фотографировались с ним на память.

В завершении встречи транспортные полицейские напомнили школьникам о правилах безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта и пожелали им хорошо отдохнуть во время осенних каникул.