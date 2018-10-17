В Комсомольске-на-Амуре, благодаря инспектору по делам несовершеннолетних, спасли малыша

В Комсомольске-на-Амуре горожане с ужасом заметили, что на незастекленном балконе квартиры на четвертом этаже жилого дома, расположенного на Аллее Труда, шестилетний мальчик стоит на табурете и опирается на ограждение

Горожане сообщили в полицию. Незамедлительно на место происшествия прибыла инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Елена Литовченко, которая вызвала спасателей.

Когда мальчик не удержался и перевалился за ограждение, его подхватили прибывшие спасатели. Ребенка доставили в отдел полиции.

Оказалось, что мать мальчика, уходя на работу, оставляет своего 6-летнего ребенка одного. Юный комсомольчапнин в детский сад не ходит.

Стражи правопорядка провели профилактическую беседу с матерью и поставили семью на профилактический учет.