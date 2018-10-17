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В Комсомольске-на-Амуре, благодаря инспектору по делам несовершеннолетних, спасли малыша
В Комсомольске-на-Амуре горожане с ужасом заметили, что на незастекленном балконе квартиры на четвертом этаже жилого дома, расположенного на Аллее Труда, шестилетний мальчик стоит на табурете и опирается на ограждение
Горожане сообщили в полицию. Незамедлительно на место происшествия прибыла инспектор по делам несовершеннолетних отдела полиции №2 УМВД России по Комсомольску-на-Амуре капитан полиции Елена Литовченко, которая вызвала спасателей.
Когда мальчик не удержался и перевалился за ограждение, его подхватили прибывшие спасатели. Ребенка доставили в отдел полиции.
Оказалось, что мать мальчика, уходя на работу, оставляет своего 6-летнего ребенка одного. Юный комсомольчапнин в детский сад не ходит.
Стражи правопорядка провели профилактическую беседу с матерью и поставили семью на профилактический учет.
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