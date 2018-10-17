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Росреестр приглашает пенсионеров и ветеранов Хабаровского края на бесплатные консультации
Управление Росреестра по Хабаровскому краю и краевая Кадастровая палата 18 октября с 10.00-12.00 проводят очередной День консультаций.
Как сообщила помощник руководителя Управления Елена Баковкина, мероприятие приурочено к 20-летию создания системы госрегистрации в России и 10-летию образования Росреестра, и, как всегда, вызовет большой интерес у садоводов.
Пенсионеров, ветеранов, инвалидов проконсультируют по вопросам оформления прав на земельные участки и дома, расскажут, какие изменения произошли в дачном законодательстве, зачем уточнять границы земельных участков, установлен ли срок для проведения процедуры межевания, куда обращаться, если кто-то «прихватил» чужую землю. Дачники, чья проблема – брошенные соседние участки, зарастающие травой, получат разъяснения, как действовать в этой ситуации.
Специалисты помогут разобраться в вопросах регистрации и кадастрового учета, дарения, завещания, приватизации недвижимости.
Вас ждут 18 октября 2018 г. по адресу: г. Хабаровск, ул. К. Маркса, 74, с 10.00 до 12.00
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