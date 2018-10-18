Депутаты освободят льготников от необходимости подтверждать оплату взносов на капремонт

Госдума приняла в первом чтении законопроект по которому граждане освобождаются от обязанности предоставления информации об отсутствии задолженности.

Законопроект, согласно которому уполномоченный орган государственной власти не вправе требовать от граждан документы, подтверждающие оплату ежемесячного взноса на капремонт, упростит использование механизмов адресной помощи. Проект соответствующего Федерального закона был принят в первом чтении 17 октября нижней палатой парламента.

Как заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по жилищной политике и жилищно-коммунальному хозяйству Александр Сидякин, согласно предлагаемым поправкам в Жилищный кодекс РФ, граждане освобождаются от обязанности предоставления информации об отсутствии задолженности, эта ответственность перекладывается на хозяйствующий субъект.

«Законопроект касается облегчения действий граждан при получении компенсаций за уплату взносов по капремонту. Принимая данный документ, мы последовательно занимаемся проблемой дебюрократизации в этом вопросе, снижением количества мытарств, с которыми сталкиваются люди при получении разного рода адресной помощи», – подчеркнул он.

Парламентарий напомнил о принятии в двух чтениях другого законопроекта, который касался начисления субсидий. «Совсем недавно мы приняли законопроект, в котором впервые определено, что гражданин не должен ходить и собирать справки и доказывать, что у него нет задолженности. Мы таким образом подтверждаем добросовестность плательщиков. Если тот, кто начисляет субсидию, в этом сомневается, пусть сам запрашивает эту информацию в соответствующих инстанциях или у хозяйствующих субъектов», – отметил Сидякин.

По его словам, этот же принцип лежит и в основе рассматриваемого законопроекта. «Рассматриваемый законопроект касается адресной помощи нуждающимся гражданам, предполагает выплату им компенсации. Еще в прошлом созыве мы установили эту адресную гарантию для тех, кто достиг 70 и 80 лет. Однако, как это выглядит? Человек должен сначала оплатить, а потом обратиться в соответствующий орган соцзащиты, предоставить квитанции об оплате и попросить компенсацию. Это неудобно, особенно для маломобильных, пожилых граждан. Поэтому мы должны идти по пути дальнейшего смягчения административных процедур», – сказал парламентарий.

Так, орган, который производит компенсации по выплатам, может сам централизованно запросить информацию по таким гражданам у регоператоров или у владельцев спецсчетов, убежден депутат. «Их не так много на территории каждого субъекта, и они известны. Поэтому, принимая в первом чтении документ, мы делаем очередной шаг на пути к тому, чтобы людям было удобнее пользоваться разными механизмами адресной помощи. Законопроект полезный, нужный, прошу поддержать», – заключил Сидякин.