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В Хабаровском крае острая нехватка денег для регулирования численности безнадзорных животных
В Хабаровском крае муниципалитеты не справляются с регулированием численности безнадзорных животных. Причина - острая нехватка денег. Об этом шла речь на обсуждении проекта бюджета на 2019-2021 годы в краевом парламенте.
Помимо проблемы регулирования численности, в этом году остро возникла проблема с бешенством. Единственный способ борьбы – вакцинация безнадзорных животных.
— У нас идут обращения муниципальных образований, которые отказываются от исполнения полномочий по безнадзорным животным, — рассказала Ирина Штепа, председатель комитета Законодательной думы региона по социальной защите населения и здравоохранению - Обращаются в связи с тем, что не хватает средств
Напомним, что в Хабаровском крае ежегодно выделяется более 5 миллионов рублей, а требуется как минимум 10,5 миллиона рублей. На Камчатке, например, расходуется на эти цели 45 миллионов рублей
— Что касается животных, то это полномочия муниципалитетов. Они должны программы свои принять, а мы должны помочь с софинансированием, — ответил Александр Кацуба, министр финансов.
Кстати, даже в Хабаровске нет ни одной программы по регулированию численности безнадзорных животных.
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