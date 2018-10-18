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В Хабаровске бывший десантник убил сожителя
В Хабаровске мужчины жили душа в душу, вместе снимали и жилье в бараке на проспекте 60-летия Октября, вместе подрабатывали грузчиками. Идиллия продолжалась до тех пор, пока один из них не поранил ногу, и все расходы легли на плечи компаньона.
Как-то к друзьям гости. Все было традиционно, хабаровчане пили-беседовали. После того, как немного напились, 25-летний мужчина, заявил, что больше не будет содержать компаньона, пора ему выйти на работу и начать вносить свою денежную лепту в их суровый совместный быт.
После этого началась драка. 25-летний мужчина, который ранее служил в ВДВ, несколько раз ударил сожителя по голове. Тот сначала упал, полежав немног на полу, поднялся, и продолжил пить со своим сожителем. Скончался он ночью от внутреннего кровотечения.
Бывший десантник полностью признал свою вину в причинении увечий, повлекших смерть человека. Ему светит 15 лет колонии - сообщает газета «Молодой дальневосточник XXI век» со ссылкой на портал «Губерния». .
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