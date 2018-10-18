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Инвалиды Хабаровского края могут принять участие в закупках средств реабилитации
Компонент «Открытый контракт» подсистемы открытых сервисов Фонда социального страхования Российской Федерации создан в целях реализации основных принципов контрактной системы в сфере закупок, обеспечения конкуренции, открытости, гласности и прозрачности информации о закупочной деятельности Фонда социального страхования Российской Федерации (далее – Фонд), обеспечения общественного обсуждения закупок, повышения их эффективности и результативности.
Задачами работы Компонента являются:
- предоставление заблаговременного свободного и безвозмездного доступа к просмотру информации о закупках Фонда и его территориальных органов до начала осуществления закупочных процедур;
- функционирование механизма обратной связи между пользователями Компонента;
- реализация возможности доработки закупочной документации по результатам общественного обсуждения закупок.
Информацию о закупках Фонда (свыше 1 000 000,00 рублей) размещенных и планируемых к размещению Вы можете посмотреть на сайте http://ok.fss.ru/.
Посмотреть закупки Государственного учреждения – Хабаровского регионального отделения Фонда социального страхования Российской Федерации Вы можете, выбрав «27 – ГУ – Хабаровское РО ФСС РФ» во вкладке «Все регионы».
В окошке «Авторизация» Вы можете зарегистрироваться и в дальнейшем, как зарегистрированный пользователь не только просматривать информацию о закупках Фонда, но и направлять в Компонент обращения с запросом на получение разъяснений по закупкам, а также с замечаниями и предложениями по доработке и уточнению информации о закупках.
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