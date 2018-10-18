Новости
Фургал: Трагедия в Крыму – горе для всей страны
Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования родным и близким, погибших и раненных в Керчи. Сергей Фургал направил главе Республики Крым Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.
- Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия. Десятки людей пострадали. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие люди. Страшно, что это уже стало обыденностью. Трагедия в Крыму – горе для всей страны. Скорбим вместе с вами. Наша задача - сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась, - сказал Сергей Фургал.
Оперативные службы уже доложили губернатору об обстановке в Хабаровском крае. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем силовых структур и служб оперативного реагирования. Социально-значимые объекты и места массового скопления людей оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками и электронными системами доступа в здания.
Напомним, что 17 октября в результате трагических событий погибли ученики Керченского политехнического колледжа, больше 40 человек пострадали. Расследованием данного дела занимается СК РФ.
Поделиться
Самое читаемое
С места событий: Останки на берегу водоема8 282
МД-XXI век: Эксклюзивные подробности о состоянии девочки, выжившей после авиакатастрофы6 393
Хабаровчане выстроили из автомобилей портрет Путина4 579
Хабаровские профсоюзы: Пожар в Кемерово – не случайность4 240
Связь с редакцией
Если у вас есть предложения редакции, если вы хотите купить у нас рекламу или располагаете какими-либо материалами, напишите нам или позвоните по телефону.
gazeta@khabarovsk.md (4212) 477-100
По вопросам рекламы
reklama@khabarovsk.md (4212) 477-136
По вопросам распространения
dostavka@khabarovsk.md (4212) 477-136