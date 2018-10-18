Фургал: Трагедия в Крыму – горе для всей страны

Губернатор Хабаровского края выразил соболезнования родным и близким, погибших и раненных в Керчи. Сергей Фургал направил главе Республики Крым Сергею Аксенову правительственную телеграмму, в которой выразил соболезнования в связи с трагедией в Керченском политехническом колледже.

- Соболезную родным и близким тех, чьи жизни унесла эта трагедия. Десятки людей пострадали. Страшно, когда жизнями людей так легко и бессердечно распоряжаются другие люди. Страшно, что это уже стало обыденностью. Трагедия в Крыму – горе для всей страны. Скорбим вместе с вами. Наша задача - сделать все возможное, чтобы эта ужасная трагедия не повторилась, - сказал Сергей Фургал.

Оперативные службы уже доложили губернатору об обстановке в Хабаровском крае. Ситуация в регионе стабильная и находится под контролем силовых структур и служб оперативного реагирования. Социально-значимые объекты и места массового скопления людей оборудованы видеокамерами, тревожными кнопками и электронными системами доступа в здания.

Напомним, что 17 октября в результате трагических событий погибли ученики Керченского политехнического колледжа, больше 40 человек пострадали. Расследованием данного дела занимается СК РФ.