В Хабаровском крае заботятся о тайге

В Хабаровском крае на протяжении 680 км произведено устройство минерализованных полос в тайге , их прочистка и обновление – почти на 9,5 тысяч км. Построено более 97 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, а также произведен уход за ними на 815 км.

Кроме того, проведены работы по обустройству источников пожарного водоснабжения и благоустройству зон отдыха граждан. Установлено 39 широкоформатных баннеров и около 1000 аншлагов по противопожарной тематике.

В рамках санитарно-оздоровительных мероприятий проведена уборка неликвидной древесины на площади около 30 гектаров.

Также, выполнены работы по воспроизводству лесов в следующих объёмах: дополнение лесных культур на площади около 300 гектар, уход за лесными культурами – на площади более 5 тысяч гектар и уход за молодняками – около 2, 5 тысяч гектар. Всего в крае восстановлено 34, 9 тысяч гектар лесной площади.