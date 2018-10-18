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В Хабаровском крае заботятся о тайге
В Хабаровском крае на протяжении 680 км произведено устройство минерализованных полос в тайге , их прочистка и обновление – почти на 9,5 тысяч км. Построено более 97 км лесных дорог, предназначенных для охраны лесов от пожаров, а также произведен уход за ними на 815 км.
Кроме того, проведены работы по обустройству источников пожарного водоснабжения и благоустройству зон отдыха граждан. Установлено 39 широкоформатных баннеров и около 1000 аншлагов по противопожарной тематике.
В рамках санитарно-оздоровительных мероприятий проведена уборка неликвидной древесины на площади около 30 гектаров.
Также, выполнены работы по воспроизводству лесов в следующих объёмах: дополнение лесных культур на площади около 300 гектар, уход за лесными культурами – на площади более 5 тысяч гектар и уход за молодняками – около 2, 5 тысяч гектар. Всего в крае восстановлено 34, 9 тысяч гектар лесной площади.
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