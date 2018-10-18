Хабаровск: Площадь Ленина, юбилей и могила

20 октября - значимая дата в истории Хаабровска. 20 лет прошло с момента второй реконструкции площади имени Ленина. Архитекторы: Мамешин Александр Ефимович, Мамешина Алевтина Васильевна, Мамешин Алексей Александрович.

В ходе реконструкции большой фонтан был перемещен в центр, асфальтное покрытие заменено гранитной плитой и брусчаткой, площадь оборудована малыми формами архитектуры (скамьи, переносные клумбы, урны), поставлено освещение.

История

Когда-то на том месте, где сейчас находится площадь, был густой лес. Со временем его вырубили, территория превратилась в пустырь. С ростом Хабаровска пустующую землю заняли под городское кладбище. В 1880 году было предложено вынести кладбище за черту города и территория снова превратилась в заброшенный пустырь

Шло время, город рос. Вскоре на пустыре появилась городская площадь, которую назвали Николаевской. Постепенно она превратилась в центральную: там шла бойкая торговля, находилась биржа извозчиков. Место вокруг площади начало активно застраиваться: почтовая контора, Николаевское училище, Реальное училище (в настоящее время городская больница №3).

После Революции 1917 года площадь переименовали в площадь Свободы, а в 1925 году установили на ней памятник Ленину

В послевоенное время, в 1949 году, архитектором Мамешиным Е.Д. был разработан проект застройки и перепланировки площади. Через год ее покрыли асфальтом, переместили памятник Ленину из центральной части к возведенным трибунам, установили большой фонтан. В 1950 году площадь была переименована в площадь Сталина, семь лет спустя решением Горисполкома она была переименована в площадь Ленина. Вторая масштабная реконструкция площади была произведена в 1998 году.

Потерянная могила

В октябре 1929 года на площади Свободы, рядом с памятником Ленину (в нескольких метрах к юго-востоку) были с почестью похоронены 5 бойцов Особой Дальневосточной армии, погибших 12 октября под городом Лахасусу в ходе первого этапа Сунгарийской операции по ликвидации советско-китайского вооруженного конфликта. Похороны бойцов широко освещались в местных газетах.

Согласно изысканиям возможное местонахождение могилы находится на последнем газоне в восточной части площади (данное место также указал в 1998 г. один из очевидцев перезахоронения).

Учитывая историю строительства и благоустройства площади, схемы и глубину залегания существующих и существовавших на данной части площади сетей, можно с большой долей вероятности утверждать, что в 2015 году установлено настоящее местоположение захоронения.

Учитывая, что памятник, установленный в начале 1950-х годов, ранее обозначавший местоположение захоронения, не являлся памятником истории и культуры, подлежащим государственной охране, было принято решение на установленном месте перезахоронения 1949 года разместить простую плиту с информативной надписью о захоронении.