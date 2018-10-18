В Хабаровской мэрии: Пока ничего не говорили. Мы перезвОним

Власти Хабаровска и Хабаровского края за некоторыми исключениями оказались не готовы прокомментировать трагедию с расстрелом учащихся в политехническом колледже Керчи.

На 12 часов дня хабаровского времени официальное сообщение на этот счет было размещено только на сайте Законодательной думы Хабаровского края. В то же время, оперативная информация начала поступать в федеральные практически сразу после трагедии.

Пресс-служба губернатора Хабаровского края: «А что, есть волнения среди хабаровчан и жителей края? – Я не знаю, еще не встречался с жителями.

Подумал, может быть, в правительстве края волнуются по этому поводу? Все-таки, 18 погибших.

– Если бы мы волновались, нас следовало бы выгнать с работы по дисквалификации. Мы не имеем права волноваться. Мы должны обеспечивать задачи, которые есть.

– И все-таки, ситуация нешуточная: подросток проникает в колледж, расстреливает, устраивает взрыв. В этой связи возникает ваопрос о безопасности в учреждениях Хабаровска и Хабаровского края. Можно ожидать такое заявление?

– Хорошо. Если заявление будет, мы обязательно вас уведомим.

Сегодня около 12 часов в городе Керчь Республики Крым в здании политехнического колледжа произошел взрыв. По предварительным данным, погибло десять человек, около 50 раненых», - приводит сообщение Национального антитеррористического комитета сайт «Российской газеты» в 18 ч. мск. вр.

Чуть позже, пишут СМИ, со слов очевидцев стало известно, что в колледже сначала произошел взрыв, а потом началась стрельба. По уточненным данным, количество погибших достигло 19, еще более 60 ранено. Следственные органы квалифицировали произошедшее как теракт. Однако спустя несколько часов появились первые данные осмотра места происшествия следователями и криминалистами.

«Взрыв и стрельба в Керченском политехническом колледже оборвали жизни молодых людей, которые пришли учиться, осваивать профессию, чтобы жить и работать на благо своей страны. Их планам теперь не сбыться... Тяжелые испытания выпали на долю родных и близких погибших. Стойкости и мужества всем крымчанам, скорейшего выздоровления пострадавшим», - высказал соболезнования по этому поводу спикер Законодательной думы Хабаровского крася Сергей Луговской. Официальные ресурсы других органов власти Хабаровского края и Хабаровска на момент подготовки данной публикации безмолвствовали. Попытки получить комментарии от пресс-службы мэрии Хабаровска, пресс-службы губернатора края, прокуратуры, УМВД закончились словами неопределенности.