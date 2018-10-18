В Хабаровском крае оценили 262 тысяч земельных участков в городах и селениях

Как сообщили в пресс-службе краевого Управления Росреестр, в Хабаровском крае завершены работы по государственной кадастровой оценке земельных участков, входящих в состав земель населенных пунктов. Определена кадастровая стоимость 262 тыс. земельных участков, расположенных на территории населенных пунктов края.

Работы выполнялись оценочной компанией ООО НПО "ГеоГис" (г. Воронеж). Результаты государственной кадастровой оценки утверждены приказом Министерства инвестиционной и земельно-имущественной политики Хабаровского края от 21.09.2018 №42 «Об утверждении результатов определения кадастровой стоимости земельных участков в составе земель населенных пунктов на территории Хабаровского края».

По словам Анастасии Исаевой, начальника отдела землеустройства и мониторинга земель, кадастровой оценки недвижимости, геодезии и картографии Управления Росреестра по Хабаровскому краю, изменение кадастровой стоимости земли на территории края связано с рядом причин.

- Недвижимость не может вечно оставаться в одной цене,- сообщила Анастасия. - Меняются факторы, влияющие на ее стоимость: идет строительство, расширяется инфраструктура, изменяются условия проживания в том или ином районе. Все это влияет на стоимость земельных участков как объектов недвижимости.

От величины кадастровой стоимости земельного участка зависит размер земельного налога, арендных платежей, выкупная стоимость участка, а также размер государственной пошлины.

Земельный налог по новой кадастровой стоимости будет уплачиваться в 2020 году.

Анастасия Исаева также отметила, что действующим законодательством предусмотрена возможность оспорить новую кадастровую оценку, обратившись в суд либо во внесудебном порядке в комиссию по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, действующую при краевом Управлении Росреестра.