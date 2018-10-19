Фургал: Достижения Хабаровского края – это общий успех его жителей

Восемьдесят лет назад на карте нашей страны появилась новая административная единица – Хабаровский край. Для каждого, кто здесь родился и вырос, кто приехал и живет – это наш общий дом!

От всего сердца поздравляю вас с юбилеем Хабаровского края!

Своим трудом и талантом поколения земляков превратили эту некогда необжитую территорию с суровым климатом в современный промышленный, научный и культурный регион на востоке России.

Достижения края – это общий успех его жителей. Открытые и неравнодушные, вы не боитесь брать ответственность за судьбу своего края. И стремитесь изменить её к лучшему.

Только от нас с вами зависит, какими будут для Хабаровского края следующие десятилетия. Наша общая задача – создать здесь комфортные условия для жизни, чтобы молодежь связывала будущее со своей малой родиной. Чтобы здесь было удобно жить, учиться, работать, растить детей.

Президент страны поставил перед регионами Дальнего Востока серьезные задачи по развитию социальной сферы, здравоохранения, образования, строительству жилья. За шесть лет мы должны догнать и перегнать общероссийские показатели. Будущее за большими проектами.

Но, прежде всего, мы не должны забывать о людях, об их ежедневных заботах и проблемах. Поэтому 60 процентов расходов в краевом бюджете будут направлены на социальные статьи и программы. В приоритете – расходы на образование и здравоохранение, на социальную политику, включая оказание помощи пожилым гражданам, семьям с детьми.

Дорогие жители края! Искренне благодарю вас за поддержку. Всё, что мы будем делать, направлено на благо края и нашей страны. Хочу, чтобы вы и ваши семьи жили счастливо. От всей души желаю стабильности и успехов во всех начинаниях! С юбилеем!