Перечень причин для возврата полной стоимости авиабилетов будет расширен

Нижняя палата парламента 397 голосами одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий расширение списка причин, на основании которых пассажиру должна быть возвращена полная стоимость сданного авиабилета, купленного по невозвратному тарифу. В настоящее время получить полную компенсацию можно, в частности, только в случае смерти или болезни родственника.

При этом существующие нормы регламентируют порядок компенсации в случае возврата билетов только при условии, если заболевший близкий родственник должен был лететь с пассажиром одним рейсом.

«В данном случае, при наличии уважительной причины, пассажир имеет право сдать билет и получить полную стоимость. Во всех остальных случаях может быть возмещен только сбор, основная же стоимость билета возмещению не подлежит», – сообщила автор законопроекта, член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.

Авторы законопроекта считают, что из-за существующей нормы граждане не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств. Принятая в первом чтении поправка позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности, несовершеннолетних детей или пожилых родителей, которые не планировали лететь вместе с пассажиром, вернуть стоимость билета в полном объеме.

Предполагается, что доля возвратов по этой причине не превысит 1% от общего объема реализованных билетов.

Согласно озвученным в ходе пленарного заседания Госдумы статистическим данным, ежегодно услугами авиаперевозчиков в России пользуются около 105 миллионов человек. При этом, около 70% купленных билетов являются невозвратными.