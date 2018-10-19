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Перечень причин для возврата полной стоимости авиабилетов будет расширен
Нижняя палата парламента 397 голосами одобрила в первом чтении законопроект, предлагающий расширение списка причин, на основании которых пассажиру должна быть возвращена полная стоимость сданного авиабилета, купленного по невозвратному тарифу. В настоящее время получить полную компенсацию можно, в частности, только в случае смерти или болезни родственника.
При этом существующие нормы регламентируют порядок компенсации в случае возврата билетов только при условии, если заболевший близкий родственник должен был лететь с пассажиром одним рейсом.
«В данном случае, при наличии уважительной причины, пассажир имеет право сдать билет и получить полную стоимость. Во всех остальных случаях может быть возмещен только сбор, основная же стоимость билета возмещению не подлежит», – сообщила автор законопроекта, член комитета Государственной Думы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Наталья Кувшинова.
Авторы законопроекта считают, что из-за существующей нормы граждане не могут в полной мере воспользоваться своими правами в части возврата средств. Принятая в первом чтении поправка позволит пассажирам в случае болезни близкого родственника, в частности, несовершеннолетних детей или пожилых родителей, которые не планировали лететь вместе с пассажиром, вернуть стоимость билета в полном объеме.
Предполагается, что доля возвратов по этой причине не превысит 1% от общего объема реализованных билетов.
Согласно озвученным в ходе пленарного заседания Госдумы статистическим данным, ежегодно услугами авиаперевозчиков в России пользуются около 105 миллионов человек. При этом, около 70% купленных билетов являются невозвратными.
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