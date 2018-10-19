Хабаровских мальчишек и девчонок посвятили в кадеты

Свое первое воинское звание – кадет – получили мальчишки и девчонки из Хабаровской кадетской школы №1 имени Ф.Ф. Ушакова. Пятиклассники в вновь прибывшие ребята на площади перед Дворцом творчества и молодежи «Северное сияние» приняли присягу и получили новенькие погоны и соответствующие удостоверения.

Эгон Рептюков и его друзья поклялись верно и самоотверженно готовить себя к службе Родине, быть честными и верными товарищами, свято блюсти честь свою и школы, быть образцом в учебе и поведении, воспитывать в себе лучшие человеческие качества, всегда следовать старым кадетским девизам: «Кадет кадету – друг и брат», жить, учиться, творить, работать всегда и везде во славу Великой России. Среди поздравивших ребят почетных гостей, как всегда, оказались 93-летний ветеран Великой Отечественной войны, старший мичман Иван Карташов и отец Василий (Диденко), настоятель храма Святого благоверного Александра Невского.

История кадетства в России насчитывает уже более 300 лет. И это не просто учебные заведения с определенной формой обучения и воспитания, а, по сути, «зеркало» российской, советской и современной истории нашего государства. Императрица Екатерина II говорила: «Кадетские корпуса являются надежными поставщиками великих людей России». Выпускники кадетских корпусов стали прочной основой русского общества во всех его сферах: военная и государственная службы, мореплавание, наука, изобразительное искусство, музыка, литература, дипломатия, воздухоплавание, спорт, издательская деятельность. Кадетские корпуса – одно из самых значительных явлений в историческом наследии России, да и в истории российского просвещения в целом. Значение накопленного в кадетских корпусах педагогического опыта выходит далеко за рамки чисто военной сферы, поскольку эти учебные заведения давали своим воспитанникам не только специальное военное, но и широкое гражданское образование.

– Формирование у кадет уважительного отношения к российской культуре и продолжение лучших традиций русского офицерства, которое всегда было примером благородства, образованности, патриотизма и доблести, – я считаю, что это наша главная задача. И очень здорово, что помимо ребят сюда идут и девушки. Именно с целью служить Отечеству, – рассказал отец Василий.

Стоит отметить, что в кадетской школе №1 имени адмирала Федора Ушакова, причисленного к лику святых, нет свободных мест. И хотя путь не близкий, сюда едут ребята со всего Хабаровска. Их девиз: «Нам есть, чем гордиться, нам есть, что беречь!». Кстати, в прошлом году директору кадетской школы Григорию Борщаговскому казаки вручили именной морской палаш. Его передали по поручению почетного Атамана «Амурского казачьего войска», члена-корреспондента РАЕН и профессора Владимира Крюкова. Он символизирует уважение и благодарность за большой вклад в военно-патриотическое воспитание детей и преданность своему делу.

Кадетское движение в крае началось еще в 2006 году, когда на базе хабаровской средней школы № 17 появилась кадетская школа № 1 имени Ф.Ф.Ушакова. Сейчас в Приамурье действуют уже четыре образовательные организации, реализующие программы кадетского образования с 1 по 11-й классы. Кроме того, работают 53 школы, в которых открыты отдельные специализированные классы.

Для учащихся введена специализированная форма, предусмотрены дополнительные внеурочные занятия, направленные на развитие патриотизма, основ нравственности, физическая подготовка. Проводятся занятия по самбо, плаванию, конному спорту и, конечно же, бальным танцам,. Ученики пятых-седьмых классов также изучают «Истоки патриотизма», входят в группы развертывания знамени. Директора многих школ, где есть подобные классы, отмечают, что обучаясь даже 2–3 года в казачьем или кадетском классе, ребенок становится другим: дисциплинированным, ответственным и иначе относится к дружбе и окружающим его людям.

Важной особенностью является то, что основные образовательные программы в кадетских классах реализуются в сотрудничестве с заинтересованными ведомствами, ветеранскими и общественными организациями, — отметила начальник управления общего образования минобрнауки Хабаровского края Виктория Хлебникова. Для этого с ними заключаются соглашения о взаимодействии. По результатам мониторинга, проведенного краевого минобрнауки, в 17 образовательных организациях организовано сотрудничество с воинскими частями, в 13 — с подразделениями МЧС и пожарными частями, в 11 — с казачьими обществами, в 8 — с УМВД по Хабаровскому краю.

Вадим Решетняк

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