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Хабаровский полицейский спас жизнь пенсионеру
В самолете, следовавшем рейсом «Хабаровск-Новосибирск» у 83-летнего пассажира внезапно случился приступ. Пенсионер потерял сознание, у него резко снизилось давление. Мужчина перестал дышать.
Эти же рейсом подполковник Алексей Иванов, начальник медико-санитарной части МВД России по Хабаровскому краю, со своей семьей летел в отпуск. Он провел осмотр пенсионера, сообщил об инциденте командиру самолета.
Самолет совершил экстренную посадку в Чите, вближайшем аэропорту. В это время подполковник оказал медицинскую помощь. Ему удалось реанимировать пенсионера, восстановить дыхание. Пенсионера забрали врачи скорой медицинской помощи, прибывшим к трапу самолета, в стабильно-тяжелом состоянии.
По словам медиков, именно помощь, оказанная Алексеем Ивановым, позволила сохранить жизнь пенсионеру.
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