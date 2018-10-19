Хабаровский полицейский спас жизнь пенсионеру

В самолете, следовавшем рейсом «Хабаровск-Новосибирск» у 83-летнего пассажира внезапно случился приступ. Пенсионер потерял сознание, у него резко снизилось давление. Мужчина перестал дышать.

Эти же рейсом подполковник Алексей Иванов, начальник медико-санитарной части МВД России по Хабаровскому краю, со своей семьей летел в отпуск. Он провел осмотр пенсионера, сообщил об инциденте командиру самолета.

Самолет совершил экстренную посадку в Чите, вближайшем аэропорту. В это время подполковник оказал медицинскую помощь. Ему удалось реанимировать пенсионера, восстановить дыхание. Пенсионера забрали врачи скорой медицинской помощи, прибывшим к трапу самолета, в стабильно-тяжелом состоянии.

По словам медиков, именно помощь, оказанная Алексеем Ивановым, позволила сохранить жизнь пенсионеру.