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Хабаровский район: Счастливое детство в Рощино
В Хабаровском районе ТОС «Рощино» Корсаковского сельского поселения подарил детям игровую площадку.
Грант на реализацию проекта «Счастливое детство» общественники выиграли в 3 этапе краевого конкурса ТОС в 2017 году. К реализации приступили уже в этом году.
Сначала активисты ТОС и жители села расчистили территорию, завезли на нее песок, обустроили систему водоотведения. Затем установили спортивное и игровое оборудование: качели, мишень, столик, шведскую стенку, игровой комплекс и детский городок. Территорию детской площадки огородили красивым заборчиком, вдоль которого посадили зеленые насаждения.
На реализацию проекта ушло более 600 тысяч рублей, в том числе средства краевого гранта – 232 тысячи. Администрация поселения выделила тосовцам 273 тысячи рублей, еще 104 тысячи собрали сами жители.
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