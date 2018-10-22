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В Хабаровском крае работодатели бросают сборщиков шишек в тайге
В Хабаровском крае работодатель на вездеходе завез в кедровник, расположенный в 70-ти километрах северо-восточнее поселка Кукан, шестерых сборщиков шишек. Через три дня «начальник» должен был их забрать, но на связь он не вышел.
Продукты питания закончились, дни стали более холодными. Мужчины решили выбираться сами. Во временном поселке из-за болезни остался один человек.
Добравшись до ближайшего селения, сборщики шишек попросили помощи у спасателей, чтобы те эвакуировали их коллегу.
На вертолете Ми-8 Хабаровского авиационно-спасательного центра МЧС России вылетела группа спасателей Дальневосточного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России, а также сотрудник полиции и врач. Сборщика шишек быстро обнаружили в тайге.
Заодно помощь потребовалась ещё семи человекам, которые оказались в лесу в аналогичной ситуации.
По факту происшествия сотрудниками полиции проводится проверка.
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